Opening Nederlandstalige school in Schaarbeek feestelijk gevierd

In Schaarbeek is de opening van de Nederlandstalige onderwijscampus Kompas in de Gallaitstraat gevierd door de scholengroep Sint-Goedele en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het gloednieuwe gebouw werd twee jaar geleden in gebruik genomen voor de kleuter-, basis- en tienerwerking, maar is nu pas volledig klaar. Ook de plaatselijke Chiro en jeugdwerking Ratatouille krijgen een stek in de nieuwe gebouwen.