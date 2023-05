Geen Linkerwoofer-festival deze zomer op Linkeroever in Antwerpen

Op Linkeroever in Antwerpen zal er dit jaar geen Linkerwoofer georganiseerd worden. Volgens de organisatoren van het pop- en rockfestival is het financiële risico te groot. Enkele jaren corona hebben een diepe put achtergelaten. Vorig jaar trokken onder meer de Clement Peerens Explosition en De Kreuners nog wel 14.000 bezoekers. Mogelijk wordt er volgend jaar wel weer een editie georganiseerd.

Linkerwoofer is niet het enige festival in Antwerpen dat dit jaar niet zal plaatsvinden. Jazz Middelheim krijgt volgend jaar pas een doorstart, nadat de organisatie failliet ging. Het hiphop-festival Fire is Gold en het meezingevenement Antwerpen Zingt werden ook afgelast, maar dan eerder door problemen met de locatie.