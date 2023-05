"Gele doos" doet intrede in acht gemeenten in Vlaamse Ardennen: "Ze kan echt levens redden"

De gele doos is al op vele plaatsen ingeburgerd, en is nu ook in de Vlaamse Ardennen ingevoerd. 65-plussers kunnen die afhalen en er informatie in bewaren die belangrijk kan zijn voor hulpdiensten. Als iemand thuis gevallen is, en de ambulance moet komen, dan is daarin te vinden of het slachtoffer bepaalde aandoeningen heeft of allergisch is aan bepaalde stoffen. "En dat kan van levensbelang zijn", zegt Eerstelijnszorg Vlaamse Ardennen.