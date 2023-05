Gent blijft groeien, tot 20.000 extra gezinnen tegen 2040: "Nood aan betaalbare en goede woningen"

De studie geeft een overzicht van de huidige situatie, maakt prognoses voor de toekomst, schetst de uitdagingen en geeft ook aanbevelingen aan het stadsbestuur om met de hoge woondruk om te gaan. "We zien in de eerste plaats dat gezinnen met kinderen hun gading nu onvoldoende vinden, er worden veel meer kleine appartementen gebouwd dan grotere woningen. Per jaar trekken ongeveer 3.500 mensen weg uit Gent omdat een woning er onbetaalbaar is geworden, terwijl ze er eigenlijk willen blijven. Nadenken over hoogbouw, ook voor gezinnen, kan een oplossing bieden." Uit demografische cijfers blijkt nu dat het vooral dertigers zijn die Gent verlaten. "Dat is jammer want ze hebben een groot potentieel."