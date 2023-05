Gent ziet aanmeldingen B-stroom in middelbaar onderwijs met 10 procent stijgen, zo goed als iedereen krijgt een plaats

De stad Gent is wel bezorgd over het hogere aantal aanmeldingen voor de B-stroom. Op een jaar tijd is dat gestegen met 10 procent. De B-stroom richt zich op kinderen die liever al doende leren of die op één of andere manier een achterstand hebben. Het kan voor extra druk zorgen in scholen die de opleidingen aanbieden. Al zijn er ook daar dus nog voldoende plaatsen om aan de vraag te voldoen. Een sluitende verklaring voor de stijging is er niet, vermoedelijk trekt Gent ook veel mensen aan van in de stadsrand.