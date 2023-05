Pommelien Thijs schittert in gloednieuwe fictiereeks "Knokke off": "Een rol die me uit mijn comfortzone trok"

Thijs speelt een losbandige rijkeluisdochter met een bipolaire stoornis. "Het was fijn om een rol - die grote pieken en dalen aantikt - te spelen. Ik ben gewoon om "kleiner" te acteren, in die zin trok de rol me meer uit mijn comfortzone." De persoonlijkheidsstoornis juist afbeelden, was een flinke uitdaging voor de jonge actrice. "Ik heb twee boeken gelezen over bipolariteit en zo goed als elke film gezien waar een bipolair hoofdpersonage in speelt."

"Maar het moeilijkste was om binnen de setting van de reeks – waar iedereen een heel heftig karakter speelt – die bipolariteit de juiste plaats te geven. Louise is de enige met een diagnose, maar er lopen toch wel een paar mensen rond waarvan je denkt: hmmm dit is misschien geen bipolarieit maar wel extreem narcisme of een andere persoonlijkheidsstoornis."