Franse vereniging in Grimbergen krijgt subsidies: "Ongepast in een Vlaamse gemeente"

Een vereniging voor Franstaligen in Grimbergen krijgt via een omweg subsidies van de Franse Gemeenschap. Dat signaleert Jong N-VA Grimbergen na een onderzoek van de RTBF. "Dergelijke subsidies zijn eerder door het Grondwettelijk Hof onwettig verklaard en dus doen ze het nu via een organisatie in Parijs. Dit moet stoppen", klinkt het bij Jong N-VA.