Groot scherm in Gelrode voor finale van Gustaph: “We zijn enorm trots op hem”

Nu Gustaph in de finale van het Eurovisiesongfestival staat, kon een activiteit niet uitblijven. “We hadden eerst gedacht om zelf naar Liverpool te gaan, waar het Eurovisiesongfestival plaatsvindt”, zegt Heidi. “Maar dat was toch erg moeilijk en vooral erg duur. Toen dachten we om in het schooltje iets te organiseren en hebben we contact opgenomen met de directie van de basisschool Ze waren meteen enthousiast. En zo is er de afgelopen weken van alles geregeld om er zaterdag een feestje van te maken, en ik ben er zeker van dat dat zal lukken!”

Wie er zelf wil bijzijn kan nu zaterdag vanaf 19.30 uur terecht in het OC Strooien Dorp in Gelrode. Heidi vraagt om een hoed te dragen en je te tooien in de Belgische driekleur.