Gustaph in finale van Songfestival: "Ongelofelijk blij, ik wil niks liever dan mensen trots maken"

"Ik was ongelofelijk blij", vertelt Gustaph na afloop aan VRT NWS. "Ik ben onmiddellijk in tranen uitgebarsten, zoals je kon zien. De afgelopen weken heb ik al veel geweend, dus dat is niks om verbaasd over te zijn", lacht hij."In mijn vorige ervaringen met Sennek en Hooverphonic (toen hij achtergrondzanger was, red) merkte ik de gewoonte om een camera bij iemand te zetten als afleidingsmanoeuvre. Ze stonden voor ons, en ik dacht: "Dat gaat het dus niet zijn." En dan waren wij het toch. Ik was ongelofelijk blij en fier."

Gustaph zette met zijn performance de zaal in vuur en vlam, wat niet alleen te merken was bij het publiek, maar ook bij de pers. De warmte van het publiek was voelbaar, zegt de zanger. "En ook voor mij het bewijs: ik ben een performer. Ik perform al 20 jaar, het publiek maakt mij beter in die zin dat ik mij nog meer wil bewijzen en smijten."