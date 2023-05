Syrië als toeristische topper in wording? Hoe westerse influencers helpen bij het verspreiden van staatspropaganda

De reizen van de influencers zijn niet zonder gevaar. "Mensen krijgen immers een heel vertekend beeld. Ook op sociale media zien we dat Syrische activisten dit heel ernstig vinden en het als een gevaarlijke trend beschouwen." In de reportage van France 24 horen we Bassam Al Ahmad, directeur van de ngo Syrians for Truth & Justice, zeggen dat de video’s kunnen geïnterpreteerd worden als desinformatiecampagnes.

"De content laat vermoeden dat het om een veilig land gaat en dat vluchtelingen overal ter wereld misschien terug zouden kunnen gaan", zegt Khalkhali. "Maar het land is grotendeels verwoest en het regime is daarvoor hoofdzakelijk verantwoordelijk. De activisten zeggen dan ook dat we de wandaden niet mogen vergeten. We mogen evenmin uit het oog verliezen dat er nog 100.000 burgers zijn vermist en meer dan de helft van de bevolking nog vluchteling is."