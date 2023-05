Wereldkampioen sledehondenrennen Stefan Goris uit Zutendaal schrijft boek over leidinggeven aan je hond

"Er zijn bepaalde grenzen die de honden moeten aanvaarden, daarmee begint het allemaal. Wanneer honden grenzen aanvaarden en hierin rust vinden, dan verdwijnen alle gedragsproblemen", zegt Stefan. Hij heeft zelf een grote roedel van acht honden, maar hij heeft nog geen klachten ontvangen van de buren, klinkt het. "In België staan de huizen kort op elkaar, dus ze moeten weten wanneer ze hun mond moeten houden. Ze mogen gerust blaffen, maar enkel wanneer we gaan wandelen of spelen in het bos. Dat is een voorbeeld van een grens stellen. Als de grens wordt gesteld, moet de hond aanvaarden dat dat zo is. In een speelgebied mogen ze wilder spelen, maar daarbuiten niet."