Hulpdiensten testen nieuwe Margaretatunnel in Mechelen met grote rampoefening

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de Margaretatunnel in Mechelen tussen 21 uur en 1 uur 's nachts helemaal afgesloten in beide richtingen. In de tunnel werd een zwaar verkeersongeval met een bus en twee personenwagens in scène gezet. "Deze oefening is van groot belang om de principes bij calamiteitenbestrijding in deze nieuwe tunnel uit te testen", legt coördinator bij stad Mechelen Steven Vermeeren uit.