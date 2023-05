Strijdende partijen in Soedan tekenen voorlopig akkoord en laten humanitaire hulp toe

De strijdende partijen in Soedan hebben afgelopen nacht in Saudi-Arabië een akkoord getekend dat voorziet in humanitaire corridors, om burgers toe te laten de gevechtszones te verlaten en om humanitaire hulp binnen te laten. Het geweld in Soedan brak een kleine maand geleden los. Er vielen al meer dan 750 slachtoffers en 900.000 mensen sloegen op de vlucht.