Aantal illegale grensoverschrijdingen via centrale Middellandse Zeeroute op ongezien niveau

Vooral vanuit Tunesië is de instroom bijzonder gestegen. "We stellen momenteel een stijging met 1.100 procent in vergelijking met vorig jaar vast", zei Leijtens. Volgens de Frontex-directeur heeft dat deels te maken met de werkwijze van de smokkelaars. Ze maken steeds meer gebruik van kleine bootjes in metaal die in 24 uur in elkaar kunnen gelast worden. "Ze zijn niet echt zeevaardig. Een beetje golfslag en ze gaan onder", stelde hij.