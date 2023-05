Alweer honderden aanvallen vanuit Israël en Gaza: overleg over staakt-het-vuren gestopt na dode in Tel Aviv

Buurland Egypte probeert ondertussen een staakt-het-vuren mogelijk te maken. Een bron met contacten binnen de Palestijnse organisatie Islamitische Jihad meldt aan persbureau AFP dat er in Egypte wordt gepraat over de opzet van een akkoord. Het Israëlische leger verklaarde echter even voor middernacht (lokale tijd) dat het doorgaat met aanvallen op de Islamitische Jihad.



Dat gebeurde vanaf het ogenblik dat er een dodelijk slachtoffer viel aan Israëlische kant, het eerste sinds de opflakkering van het geweld de voorbije dagen.



Het gebeurt niet vaak dat een raket zo diep in Israël slachtoffers maakt. De Iron Dome, het hoogtechnologische luchtverdedigingssysteem van Israël, kan 9 van de 10 vijandelijke raketten onderscheppen voor ze schade kunnen aanrichten. Toch sloeg een raket in op een gebouw in Rehovot (nabij Tel Aviv). Er vielen minstens 2 gewonden en 1 dode.