Ook op Vlaamse kabinet Jan Jambon (N-VA) werkte jarenlang medewerker die betaald werd door Bpost: "Zullen loon terugbetalen"

Nu blijkt dat ook op het kabinet van Jan Jambon (N-VA) sinds 2015 iemand werkte die betaald werd door Bpost. De Vlaamse minister-president bevestigt daarover informatie die onze redactie kon verzamelen.

De kabinetsmedewerker werd aangeworven bij Bpost in 2012 als “Head of Economic Affairs within the Legal and Regulatory Department”. Daarmee hing hij rechtstreeks af van Dirk Tirez. Die werd later CEO en moest opstappen na een audit over het omstreden krantencontract voor Bpost. In 2015 maakte de medewerker de overstap naar het kabinet van Jan Jambon, waar hij werkte rond overheidsbedrijven.