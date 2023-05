Jongen van 16 uit Wingene levensgevaarlijk gewond na ongeval met bromfiets

De jongen was samen met twee vrienden op weg naar school. De jongeman van 16 reed achteraan, op zijn bromfiets. In de Tieltstraat richting Tielt, ter hoogte van het bedrijventerrein Verrekijker, ging het verkeerd. De jongen kwam in aanraking met een vrachtwagen voor biggenvervoer en kwam zwaar ten val. Het was snel duidelijk dat zijn toestand ernstig is. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare gebracht.

Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Het parket stelde daarvoor een deskundige aan.