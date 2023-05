Vlaamse regering keurt vernieuwd klimaatplan goed: hogere ambities, maar nog steeds onder de Europese lat

Open en halfopen woningen zullen vastgelegde EPC-normen moeten halen die stapsgewijs verscherpen. Zo moeten woningen in open en halfopen bebouwing in 2030 minstens label E halen, in 2035 label D en in 2040 label C. Voor appartementen en gesloten bebouwing gaat het om label D in 2030 en label C in 2035 label C.