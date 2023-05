Lasertherapie versnelt haargroei na chemo, zo toont onderzoek UHasselt

De behandeling kan overigens vrij vlot toegepast worden, want ze is heel gebruiksvriendelijk. “De patiënten krijgen een laserhelm mee naar huis. Je kan dat eigenlijk vergelijken met een fietshelm waar lichtjes op gezet zijn. Die kunnen ze dan drie keer per week thuis opzetten. Na verloop van tijd, als de haargroei terug op gang gekomen is, kunnen ze het toestel terug inleveren bij het ziekenhuis”, verduidelijkt Lodewijckx.