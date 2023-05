Laureaten Korte Keten Kop-verkiezing Vlaams-Brabant zijn bekend

SDB Boerderij, een varkensboerderij in Kampenhout. De varkens kunnen er het jaar rond in de weide rondlopen. Om de weilanden niet te overbelasten zetten ze maximum 20 dieren per hectare uit. Om de drie maanden worden de varkens verhuisd zodat de gewassen en het land de kans krijgen om zich te herstellen. Het varkensvlees kan je rechtstreeks bij de boer kopen.