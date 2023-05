Leerkracht Brugse academie klaagt lokalentekort aan en bouwt eigen klasje op de Burg

Schepen voor Onderwijs, Jasper Pillen (Open VLD), zegt dat hij de frustraties van de academie begrijpt. "Elias is een bondgenoot van mij", reageert hij. "Ik zeg ook al jaren dat er meer ruimte nodig is. Maar het kunstonderwijs is het slachtoffer geworden van zijn eigen succes."

Om te voorkomen dat het probleem nog groter wordt is er een limiet gezet op het aantal leerlingen. Er zullen nog maar 600 plekken zijn op de academie. Dit jaar starten er bovendien nog werken om het hoofdgebouw uit te breiden. Bovendien komt er aan de andere kant van de straat nog een expositieruimte. "Liefst had ik een volledig nieuw, degelijk gebouw gehad", gaat Pillen verder, "een groot gebouw waar alle leerlingen van alle richtingen samen les zouden kunnen volgen. Helaas is het zo simpel niet. We zijn volop op zoek naar nieuwe locaties en die komen er ook. We zitten in volle transformatie, maar dat vraagt tijd en geld."