Linda Yaccarino, topvrouw van mediagroep NBCUniversal, wordt nieuwe CEO van Twitter

Elon Musk maakte gisteren al bekend dat hij een vervanger heeft gevonden voor zichzelf als CEO van Twitter (dat sinds april is opgegaan in het nieuw opgerichte bedrijf X). Sindsdien circuleert de naam van Linda Yaccarino. Musk heeft de geruchten nu ook bevestigd in een Tweet: Yaccarino start over zes weken als de nieuwe CEO.