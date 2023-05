"Welcome back": Luxemburg keert na 30 jaar terug naar het Songfestival

Luxemburg was er al van in het prille begin in 1956 bij en stond in 1993 voor het laatst op het podium. Maar ondanks die 30 jaar afwezigheid is Luxemburg met 5 overwinningen nog steeds een van de Eurovisiegrootheden. Enkel Zweden (tot nu 6 overwinningen) en Ierland (recordhouder met 7 zeges) doen beter.

Het kleine landje schonk Eurovisie enkele klassiekers, weliswaar nooit met een eigen Luxemburgse zanger. Denk maar aan "Poupée de cire, poupée de son" van France Gall (1965) of "Après toi" van Vicky Leandros (1972). Luxemburg won ooit zelfs twee keer na elkaar, want na Vicky Leandros kwam Anne-Marie David in 1973 met "Tu te reconnaitras", dit jaar exact 50 jaar geleden.