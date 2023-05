Mechelse scholen stellen sporthal na schooltijd open voor sportclubs: "Zaal wordt elke avond en in het weekend benut, ideaal dus"

Eén van de scholen die het systeem al eens uitteste, is BimSem (Berthoutinstituut Klein Seminarie). Sinds begin dit schooljaar stelt ze haar splinternieuwe sporthal na schooltijd open voor externe sportclubs. "We zijn er heel tevreden over", vertelt directeur Jürgen Huyghe. "We hebben enkele vaste partners die na schooltijd trainingen komen geven in ons sportcomplex: basketploeg Kangoeroes Mechelen, de Maneschermers en Bustamove breakdance. De clubs regelen alles via de stad. De stad onderhoudt de contacten met ons, als school, dus voor ons verloopt dat heel vlot. De zaal wordt elke avond en in het weekend benut. Een optimale samenwerking dus."