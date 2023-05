Meer dan twintig verdachten opgepakt in internationaal onderzoek naar smokkel van glasaaltjes

“Deze week werd met de steun van Europol in Frankrijk, Spanje en Polen een grootscheepse gezamenlijke operatie uitgevoerd tegen een criminele organisatie die actief was in de smokkel van glasaaltjes”, gaat Blondeau verder.

“Het onderzoek startte in Frankrijk en bracht banden aan het licht met Aziatische tussenpersonen die in de regio Parijs gevestigd waren en die de smokkeluitvoer via Europese luchthavens organiseerden. Deze laatsten gebruikten ook de luchthaven in Zaventem en kwamen hierdoor in het vizier van de Belgische douane- en politiediensten.”