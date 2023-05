Politie Aarschot arresteert minderjarige voor 16 feiten van diefstal en vandalisme 

In de nacht van 29 op 30 maart 2023 werd in heel wat horecazaken en wagens in het centrum van Aarschot ingebroken. Onder andere broodjeszaak Bar Baget was slachtoffer van een inbraakpoging, net zoals Brasserie 's Hertogenmolens, een kapperszaak en een kebabzaak. De buit van de inbraken was echter klein.