Turnhout doet straatverlichting weer aan nu energiekosten dalen: "Veel klachten over onveiligheid"

Al vijf maanden gaat de openbare verlichting in Turnhout van zondagavond tot vrijdagochtend uit van 23 uur tot 5 uur. Die maatregel nam het stadsbestuur omwille van de uitzonderlijk hoge energieprijzen. Rond de gedoofde straatverlichting was in Turnhout veel te doen omdat het wel eens voor verkeersonveilige situaties zorgde, vooral voor voetgangers en fietsers. Daarom was ook het stadsbestuur zelf vragende partij om de straatverlichting zo snel mogelijk weer aan te doen tijdens de nachtelijke uren.