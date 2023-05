Nu ook tutjesboom in Diest: "Moet weggeven van tutje makkelijker maken"

In de bibliotheek, in het Huis van het Kind en online is een aftelkalender en een boekje te verkrijgen: "Milan en de tutjesboom". Zo kunnen de kinderen zich voorbereiden. “Nadien kunnen ze hun tutjes dan hier in de tutjesboom komen hangen. Ze mogen er dan een foto van nemen en nadien kunnen ze een cadeautje en hun diploma gaan halen in het Huis van het Kind of in de bib”, zegt Nina.