OCWM Gent mag van rechter toch observaties uitvoeren om uitkeringsfraude op te sporen: koppel moet tot 25.000 euro uitkeringen terugstorten

De uitspraak zou een precedent kunnen zijn. Vorige week waren er ook al twee andere zaken waarin de rechter in beroep oordeelde dat het OCMW zelf in bepaalde gevallen observaties en andere handelingen mag stellen om mogelijke fraude op te sporen. Het ging toen ook om zaken waarbij ook het arbeidsauditoraat een onderzoek had gevoerd en er in eerste aanleg wel een veroordeling was. De beroepsrechter benadrukt in het arrest over het koppel wel dat zaak per zaak bekeken moet worden. "Elke zaak verschilt, het is belangrijk om alle elementen evenwichtig te bekijken."