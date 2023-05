Professor Elke Van Hoof reageert op aantijgingen over toxisch leiderschap: "Geen klacht ontvangen, dus kan me niet verweren"

In een geschreven mededeling zegt Elke Van Hoof dat de VUB wel degelijk op de hoogte was van enkele nevenactiviteiten die ze had. Het ging dan onder meer over het "Huis voor Veerkracht". VUB zou er volgens Elke Van Hoof ook mee akkoord zijn gegaan dat het VUB-logo werd opgenomen in een persbericht over spectaculaire resultaten die in dat "Huis voor Veerkracht" zouden gehaald zijn in de behandeling van burn-out.