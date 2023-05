Oppositiepartijen niet onder de indruk van vernieuwde klimaatplan: "Regering-Jambon schuift rekening door"

Bouwunie reageert wel positief op het klimaatplan. “Het geeft duidelijkheid over de richting die we tegen 2050 uit moeten, zodat iedereen zich kan voorbereiden. Dat daarbij onder andere de focus ligt op hernieuwbare energie en strengere EPC-normen, is niet meer dan logisch. Energetisch bouwen en renoveren levert alleen maar winnaars op. De bouwheer betaalt minder aan energie, de bouwsector heeft werk en het klimaat vaart er wel bij”, aldus Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. De bouworganisatie is tevreden dat de afschaffing van de subsidies voor aardgascondensatieketels rechtstreeks naar het renovatiebeleid vloeit. Ook de verlenging van de premie voor warmtepompen juicht ze toe.