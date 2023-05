Pakistaanse ex-premier Khan wordt vrijgelaten op borgtocht

Vorig jaar werd Khan afgezet als premier na een vertrouwensstemming. Hij zegt dat het leger daarbij betrokken was, en spreekt ook van een complot van de VS tegen hem. De voormalige cricketspeler is erg populair en wil opnieuw deelnemen aan de verkiezingen later dit jaar. Tegen Khan lopen tientallen rechtszaken die dat vooral moeten verhinderen. De voorbije dagen zijn ook verschillende kopstukken van zijn partij gearresteerd en aangeklaagd voor het aanvuren van geweld.