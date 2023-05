Patro Eisden Maasmechelen bouwt nieuw jeugdcomplex: "Mijlpaal in de ontwikkeling van de club"

De bouw zou in het voorjaar van 2024 klaar moeten zijn. Na meer dan 20 jaar wordt dan de verhuizing vanuit de Tuinwijk naar het gemeentelijk sportpark volledig afgerond. "Dit is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van Patro als voetbalclub", zegt Olivier Boyen, CEO van Patro Eisden Maasmechelen. "Na de promotie naar 1B, de opstart van Patro Ladies en de lancering van elite voetbal voor jeugdspelers is een nieuw clubhuis op de site een volgende mijlpaal in de ontwikkeling van de club."