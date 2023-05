Paus Franciscus wil meer geboortes (in Italië): "Koppels die niet kiezen voor kinderen zijn eerder egoïstisch"

"Koppels die niet kiezen voor kinderen zijn eerder egoïstisch, huisdieren kunnen hen niet vervangen. We moeten er daarom naar streven om de toekomst te vullen met hoop, met kinderen", zei de paus.

Maar de economische context werkt tegen. Kinderopvang is duur in Italië, de gemiddelde lonen zijn laag, de arbeidscontracten zijn vaak onzeker én in Italië is er een grote traditie van vrouwen die zorgen voor hun ouders. Dat allemaal maakt grote gezinnen moeilijk, of zelfs niet meer van deze tijd. "De overheden moeten ervoor zorgen dat het voor vrouwen makkelijker wordt om meer kinderen te baren", zei Franciscus dan ook.

Het past helemaal in het betoog van de Italiaanse uiterst-rechtse premier Meloni, die over tien jaar weer 500.000 kinderen per jaar wil zien geboren worden. De argumentatie is zelfs heel duidelijk: om de -naar eigen zeggen- "omvolking" tegen te gaan. Meloni lanceerde vorig jaar trouwens in dat kader de campagne "God, familie, vaderland". Bovendien is het ook zo dat de demografische evolutie tot grote economische problemen kan leiden. Een grote daling van het aantal baby's is op termijn een aanval op de sociale zekerheid én op het hele economische systeem.