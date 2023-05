Politie Puyenbroeck ziet forse stijging gezinsproblemen: "Wij kunnen niet altijd helpen, wachtlijsten moeten korter"

Als er bijvoorbeeld een drugs- of alcoholprobleem is bij de ouders, dan lukt het veelal niet om de hulp te krijgen die ze willen, en daar ligt volgens Van Poucke het probleem. "Iemand die een probleem heeft en te lang moet wachten op de hulp die hij of zij zoekt, dan verliezen we die in de loop van het traject. Dan is herval in een verslaving mogelijk, en zijn die mensen en hun kinderen een vogel voor de kat."

Als dergelijke dossiers bij de politie terechtkomen, en uiteindelijk bij het parket, dan komen van daar ook dikwijls vragen om extra zaken op te volgen. "Ter plaatse gaan kijken, zien hoe de leden van een gezin met elkaar omgaan, of de kinderen naar school gaan, of er onderliggende problemen zijn. Zulke vragen krijgen onze mensen van Team Jeugd en Gezin dan nog", vervolgt Van Poucke. "Maar er zijn maar vijf medewerkers, die er niet constant zijn. Het water staat hen dan ook aan de lippen. Ook in andere politiezones zitten ze met dat probleem."