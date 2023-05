Politievakbonden voeren opnieuw actie tegen Open VLD: waarom eisen ze al maanden het ontslag van Van Quickenborne?

De oorsprong van dat conflict is een akkoord over loonsverhoging dat in januari vorig jaar gesloten werd. De politie haalde een loonsverhoging binnen van gemiddeld 5 procent, ofwel 1000 euro bruto per jaar. De regering besliste tijdens de begrotingsonderhandelingen in oktober om het akkoord niet in één keer door te voeren, de budgettaire toestand verplichtte de regering de loonsverhoging te spreiden over drie jaar.