Rechtbank van Turnhout veroordeelt man uit Leuven voor dreigtelefoons naar 60 gezinnen

De 27-jarige man uit Leuven pleegde tussen februari en september dreigtelefoons bij een 60-tal gezinnen. Hij zei dat hij hun dochter bij zich had en dat hij ze iets zou aandoen. Daarbij vermeldde hij ook telkens de naam van de meisjes, die had hij gevonden via de ledenlijsten van de sport- en jeugdverenigingen waar ze lid waren.

De correctionele rechtbank van Turnhout heeft de man nu veroordeeld voor "misbruik van elektronische communicatiemiddelen". Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden, een contactverbod met de slachtoffers en hij moet een intensieve behandeling bij een psycholoog volgen.