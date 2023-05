Zoon van Siciliaanse maffiabaas Totò Riina niet welkom in Corleone: "We willen ons maffiaverleden achter ons laten"

Riina bracht het al bestaande maffiageweld naar een nieuw, ongezien brutaal niveau. Hij schakelde zijn criminele tegenstanders op grote (en gruwelijke) schaal uit én viseerde aanklagers, journalisten en rechters die hem in de weg stonden. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van honderden mensen. Riina zat ook achter de moord op onderzoekrechters Giuseppe Falcone en Paolo Borsellino, die heel wat maffiosi voor de rechter brachten. Die moorden schokten Italië en brachten een grote operatie op gang die uiteindelijk zou leiden tot zijn arrestatie. Sinds 1993 zat Riina in de cel, onder het strengste gevangenisregime. Hij overleed in 2017.

Toto Riina had vier kinderen. Twee van zijn zonen traden in de criminele voetsporen van hun vader. Zijn oudste zoon, Giovanni, kreeg als 19-jarige de opdracht om een ontvoerde zakenman te wurgen, zijn rituele intrede in de Cosa Nostra. Hij werd in 1996 tot levenslang veroordeeld.

Giuseppe Riina (46), zijn jongste zoon, die nu uit Corleone zou moeten verdwijnen, zat in de cel voor afpersing, witwasserij en banden met de maffia. Maar ook eerder al kwam hij in aanraking met het gerecht. Hij steekt zijn sympathie voor zijn vader niet onder stoelen of banken en schreef eerder een boek dat in Italië veel stof deed opwaaien.