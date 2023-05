Levende dieren, piepjonge kinderen of ellenlange serenades: dit mag wel en niet (meer) op het Songfestival

In 1977 besliste het Songfestival terug te keren naar de regel dat elk land in een van de officiële nationale talen moest zingen. Duitsland en België waren op dat moment al zo ver gevorderd in de nationale selectieprocedures dat zij een uitzondering kregen en toch een lied in het Engels mochten sturen. Zo komt het dat Dream Express ons land dat jaar met "A million in one, two, three" mocht vertegenwoorden.