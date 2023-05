Krijgen eigenaars van dieselauto met sjoemelsoftware een schadevergoeding? Proces tegen Volkswagen start vandaag

Volkswagen is daarvoor al veroordeeld in verschillende Europese landen. Onder meer in Duitsland, Italië, Spanje en Nederland oordeelde de rechtbank dat klanten een schadevergoeding moesten krijgen. In de Verenigde Staten ging Volkswagen akkoord om een minnelijke schikking van 9 miljard euro te betalen.

"In België heeft Volkswagen altijd geweigerd de getroffen consumenten te vergoeden, wat we onaanvaardbaar vinden", klinkt het bij Testaankoop. De organisatie hoopt dat de rechtszaken in andere landen een precedent zijn voor de Belgische klanten.