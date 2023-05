Student (17) uit Oostkamp gehuldigd voor "Gouden Autosleutel"

"Tijdens de proeven had ik wel stress. We moesten bijvoorbeeld de wielen van de auto's afstellen, maar ook allerlei problemen oplossen zoals een lek in de airconditioning vinden. Dat was best intensief, zeker voor mijn brein. Tijdens de laatste proeven was het al moeilijker om mijn aandacht erbij te houden, maar uiteindelijk is het toch gelukt."