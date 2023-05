"Grootste drugsbaronnen van de Balkan" opgepakt in Servië, mede dankzij grote drugsvangst in Hasselt

De Servische politie heeft gisteren, in samenwerking met Europol, dertien leden van een groot drugskartel opgepakt, onder wie ook drie vermoedelijke kopstukken van de bende. De operatie was mede mogelijk door info van de Belgische politiediensten. In ons land werden eerder al zeven leden van de bende opgepakt, nadat de federale gerechtelijke politie in juni 2020 in een loods in Hasselt meer dan een ton cocaïne had onderschept.