Trein stopt voor gewonde halsbandparkiet: "Ons fluohesje diende als nest"

De treinbestuurder vond de gewonde parkiet tussen de ruitenwissers van de trein. Daardoor kon hij niet anders dan een korte stop in te lassen om het diertje te redden. “Hij heeft zijn fluohesje omgebouwd tot een nest en de parkiet een plaats gegeven in de stuurcabine”, vertelt Dimitri Temmerman van vervoersmaatschappij NMBS. “Het vogelopvangcentrum in Merelbeke werd op de hoogte gebracht en de vogel werd opgepikt in het station van Gent.”