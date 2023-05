Mooze Gym, Energy Lab en Ridley investeren mee in Velodroom in Heusden-Zolder

Fitnessketen Mooze Gym opent er een zevende vestiging. Er is onder andere plek voor een-op-een coaching en training in kleine groepjes. "Met onze Limburgse roots willen we graag onze schouders zetten onder dit project", zegt Rob Simons, CEO van Mooze Gym. "Het complete sportaanbod en de setting midden in het groen zijn uniek."

Energy Lab zal in de Velodroom professionele testing en coaching aanbieden. Ook wil Energy Lab services aanbieden aan bedrijven zodat ze een concreet gezondheidsbeleid uit kunnen bouwen met verschillende workshops en evenementen. "We zullen gebruikmaken van de faciliteiten rondom het circuit om aan groepen en bedrijven een volledig dagprogramma aan te bieden", klinkt het.