Geen illegale paadjes meer in de tuin: Genk gaat beter controleren op overtredingen op privédomein 

"Het doel van het project is niet om mensen te beboeten wel om privétuinen te vergroenen", meldt het stadsbestuur. "We zetten in op preventie. We willen dat mensen weten dat ze zich veel ellende kunnen besparen door op voorhand na te gaan of ze een vergunnings- of meldingsplicht hebben bij een ingreep aan of rond hun huis", zegt handhavingscoördinator Hugo De Cuyper. "Want door in overtreding te gaan, riskeren mensen niet enkel dat ze hun werk ongedaan moeten maken, ze riskeren ook een gerechtelijke of bestuurlijke procedure en een boete."