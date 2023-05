Misleiding loert om de hoek bij steeds realistischere videogames: "Technologie erachter is een kantelpunt"  

Net als in veel werkvelden, profiteert ook de game-industrie van de recente AI-ontwikkelingen. "Saaie taken en opdrachten die dagen duren, kunnen door AI gedaan worden in vijf minuten. Daardoor kunnen er ook veel sneller zeer realistische gamewerelden ontwikkeld worden", zegt Deryckere.

"Misschien zijn we daar als maatschappij nog niet helemaal klaar voor. Aan de andere kant is het slechtste dat we kunnen doen, zeggen dat we er niet in meestappen. De technologie bestaat en zal vooruitgaan. De geest is uit de fles. Het is aanpassen of achteropblijven."