"Oh, een Belg!": maakt Gustaph er straks weer een Belgisch feestje van in Liverpool? 

"Oh, een Belg! Douze points pour la Belgique": het is in Liverpool niet ver zoeken naar mensen die fan zijn van de Belgische inzending voor het Songfestival. Gisteravond stond de belangrijke juryshow op het programma, de generale repetitie (met publiek) op basis waarvan de vakjury's hun punten bepalen. Gustaph en zijn team brachten alweer een zeer degelijke versie van "Because of you". Op punten van de jury mogen we dus zeker hopen.

En het lijdt geen twijfel dat Gustaph - net als in de halve finale - ook het televotende publiek voor zich zal kunnen winnen. Het is daarbij mooi meegenomen dat België als 16e op 26 landen aantreedt in de finale. De tweede helft van de show is over het algemeen interessanter want liedjes maken daar meer kans om te blijven hangen. Bovendien staan zo goed als alle topfavorieten dit jaar in de eerste helft van de show.

Het beste Vlaamse resultaat ooit staat nog steeds op naam van Tom Dice, die 6e werd in 2010. Gustaph zelf wil naar eigen zeggen "hoog eindigen" in de finale. Er een exacte plaats op kleven doet hij niet, maar wie weet levert het "Belgische feestje" op het podium wel een plaats in de top tien op. Of mogen we stiekem dromen van nog hoger?