Voorjaarsseizoen provinciaal domein Halve Maan in Diest valt in het water

"Ons openluchtzwembad is open van 1 mei tot 15 september, of het nu mooi of slecht weer is", gaat Van Diest verder. "Er komen wel mensen zwemmen, maar heel weinig natuurlijk." Van Diest haalt er de cijfers bij: "Vorig jaar hadden we in mei 6.263 zwemmers. Momenteel zitten we nog maar aan 483. We hebben ook flink wat minder bezoekers die gewoon komen wandelen. Vorig jaar telden we in mei goed 20.000 bezoekers, dit jaar zijn er dat nog maar 3.000. Een recordjaar kan dit dus nog moeilijk worden", besluit Van Diest.