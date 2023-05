Voorzitter Eendracht Aalst zet voetbalclub te koop

Tijdens een vergadering met een 300-tal supporters heeft voorzitter Patrick le Juste zijn vertrek aangekondigd. Ze verwijten hem dat hij niet genoeg betrokken was bij zijn club. "Het was een aangename en leerrijke periode", geeft Le Juste toe, "maar de relatie met de supporters was de laatste tijd inderdaad bekoeld". Le Juste breidt zijn buitenlandse activiteiten in de financiële sector uit en vindt het nu het ideale moment om op te stappen. "Voor de spelers verandert er voorlopig niets. Ze staan voor de eindronde en nu moet alles op alles gezet worden om daar een degelijk resultaat te behalen."

Er is voorlopig nog geen nieuwe voorzitter, maar de gesprekken om een kandidaat te vinden zijn al een tijdje bezig.