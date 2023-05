Wandelaar ontdekt slang in Tielt-Winge

De wandelaar belde de hulpdiensten omdat hij het toch een opvallende ontdekking vond. De politie Hageland kwam erbij. “Het beestje was het onderkoeld en was niet agressief”, zegt waarnemend korpschef, Kurt Marcoen. “We hebben de slang in een doos kunnen steken. Het bleek het om een rattenslang, ook wel korenslang genoemd, te gaan. Die slangen zijn ongevaarlijk. Ze staan er om bekend dat ze vaak ontsnappen. Normaal leeft zo’n slang in Amerika of Mexico, dus hier zal de slang het wel koud hebben gehad in de natuur.”